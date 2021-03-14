«المحامين»: لجنة «المالية» تحرر الإقرارات الضريبية غدا

صرح الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، الدكتور أبو بكر ضوه، بأن اللجنة المشكلة من وزارة المالية، لتحرير الإقرارات الضريبية السنوية للمحامين بمقر النقابة العامة، اعتذرت عن بدأ عملها اليوم، على أن تبدأ العمل بدءًا من الغد في تمام الثانية عشرة ظهرًا.يشار إلى أن النقابة جهزت للجنة مقرًا بالشقة الخاصة بالمصايف والتكافل، المجاورة للنقابة، وعاين وفد وزارة المالية المقر يوم الأحد الماضي، كما التقوا بالنقيب العام رجائي عطية.