حريق «محول كهرباء» في فيصل

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا اندلع بمحول كهرباء في منطقة كفر طهرمس بحي فيصل في الجيزة دون وقوع أي إصابات.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محول كهرباء في منطقة فيصل، وعلى الفور تمَّ الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وإتمام عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.