تأجيل محاكمة رانيا يوسف في ازدراء الأديان لـ 21 مارس

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب" لجلسة 21 مارس، لورود التحريات عن محل إقامتها وتقديم الأسطوانة المدمجة التي تحوي حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، المسئول عن حملة "تطهير المجتمع" طالب فيها بمحاكمة "يوسف" بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والفعل الفاضح.