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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعيين 6 مستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية

الأحد 14/مارس/2021 - 11:28 ص
هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية
محمد عيسي
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أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا، صباح اليوم الأحد، بتعيين 6 من السيدات المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وشمل القرار المستشارة هبة الله محمد شهاوي – مديرًا لنيابة كفر الشيخ القسم الأول، والمستشارة خلود صالح المكاوي الطوخي – مديرًا لنيابة طلخا.

والمستشارة غادة محمد محمود يونس – مديرًا لنيابة التعليم القسم الثالث، والمستشارة ريهام مأمون محمد عبد الموجود – مديرًا لنيابة الري.

والمستشارة عبير جمال عبد الله خليل – مديرًا لنيابة الزقازيق القسم الرابع، والمستشارة رانيا جلال حسن الأبرق – مديرًا لنيابة أسيوط القسم الثاني.

وبذلك يصبح عدد المستشارات اللائي قام رئيس الهيئة بتعيينهن مديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٠ وحتى الآن، 22 مديرًا من مستشارات النيابة الإدارية.

والجدير بالذكر أن تعيين العضوات المذكورات يأتي إعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وقد تم اختيارهن وفقًا لمعيار الجدارة والكفاءة،

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