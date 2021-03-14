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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«خدعة شركة الغاز» و«لص ضميره صحي».. أسرار مقتل «سيدة حدائق القبة»

الأحد 14/مارس/2021 - 11:03 ص
مقتل سيدة حدائق القبة
مقتل سيدة حدائق القبة
محمد عيسى
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كشفت أقوال «ع.ع» (۲۰ سنة)، يعمل في شركة أمن، خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، في واقعة مقتل سيدة وسرقتها داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة، باتفاقه مع المتهم الأول «علاء. س» سائق، على سرقة المجني عليها كرهًا عنها فتوجها إليها صباح يوم الحادث زاعمين تبعيتهما لشركة الغاز وبحوزتهما لاصق شفاف لاستخدامه في تكبيلها، إلا أنَّ الشاهد، عدل عن سرقتها وقال «ضميري صحي تقديرًا لسنها وغادرت المسكن».

وكانت «الدستور» حصلت على نص قرار إحالة سيدة وعاطل وفرد أمن للمحاكمة أمام الجنايات لاتهامهم بقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة، في القضية رقم 14071 السنة 2020 جنایات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1656 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «علاء. س» (25 سنة- سائق) و«أحمد. س» (29 سنة)، فرد أمن، و«سميرة. م» (44 سنة)، عاملة بمصنع حلوى، و«أشرف. ب».

وجاء في التحقيقات أنه في يوم 2 أبريل 2020 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة في محافظة القاهرة، قتل المتهمان الأول والثاني المجني عليها «نادية.أ» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها فتوجها إلى حيث أیقنا تواجدها منتحلين صفة كاذبة «عاملين بشركة الغاز» وما إن ظفرا بها وحيدة بمسكنها حتی طرحاها أرضًا مكبلين إياها بلاصق، وما إن همت بالاستغاثة حتى قيد حركتها الأول وأطبق الثاني على أنفاسها قاصدين من ذلك قتلها ففاضت روحها لبارئها على نحو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وذلك في ضوء ما جرت عليه التحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت جناية القتل بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان، سرقا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن توجها لمسكنها زاعمين عملهما بشركة الغاز وما إن ظفرا بها وحيدة حتى كبلاها بشريط لاصق وطرحاها ارضا فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات المملوكة لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة أنه قد ارتبطت جناية القتل بجنح أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان- دخلا بيتا مسکونا والمملوك للمجني عليها نتيجة ادلائهما ببيانات غير صحيحة كونهما عاملين بشركة الغاز مع علمهما بذلك، وكان ذلك ارتكاب الجرائم السابقة.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين تداخلا في وظيفة عمومية ملكية من غير أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك بأن أدلوا بكونهما عاملين بشركة الغاز.

كما أوضح أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سكين - لاصق" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية، وأن المتهمة الثالثة اشتركت بطرق التحريض والمساعدة مع المتهمين على ارتكاب الجرائم المبينة سلفا بأن حرضتهما على سرقة مسکن مخدومتها المجني عليها طاعنة السن وساعدتهما بأن أرشدتهما إلى حيث تقطن وسبیل دخولهما ومحل احتفاظها بالمراد سرقته فتمت الجريمة، وما احتملته من نتيجة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة، والمتهم الرابع أخفى أشياء مسروقة «المصوغ الذهبي» محل الاتهام الأول مع علمه بذلك.

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