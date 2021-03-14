الداخلية تؤمن الطلبة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2021، شهد محيط المدارس والطرق المؤدية إليها، انتشارا أمنيا مكثفا وانتشار الخدمات المرورية لتأمين طلبة المدارس أو الجامعات، لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب، والعمل على توفير مناخ هادئ، وفقا للخطة الأمنية التي تهدف لحماية النشئ.وقامت أجهزة الأمن وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعيين الارتكازات الأمنية أمام المدارس والجامعات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية، والمتابعات اللحظية للتدخل الفوري حال حدوث أي مكروه، ومراقبة الخارجين عن القانون ومنع المضايقات أمام مدارس الفتيات.وقد حرصت القيادات الأمنية والإشرافية على ضرورة التواجد الميداني في الشوارع، لمتابعة الخدمات الأمنية ويقظتها.