العراق: إحباط محاولة تسلل عناصر من «داعش» عبر سوريا

أعلنت العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تسلل عناصر من «داعش» عبر سوريا.وقالت قيادة العمليات، حسبما أعلنت قناة «السومرية نيوز» العراقية، إنه بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت الاستخبارات العسكرية من إحباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد التابعة لناحية سنونى فى قضاء سنجار غربى نينوى.