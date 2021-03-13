تجدد الاحتجاجات وسقوط جرحى في النجف بالعراق

أفادت شبكة روسيا اليوم، بتجدد الاحتجاجات اليوم في محافظة النجف جنوب بغداد، وسقوط جرحى خلال صدامات مع القوات الأمنية.ونقلت الشبكة عن مراسلها هناك، أن الاحتجاجات تجددت عصر اليوم في محافظة النجف للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري.وقال المراسل، إن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى منزل المحافظ لكن القوات الأمنية تصدت لهم وحدثت صدامات أدت إلى إصابة نحو 10 متظاهرين بجروح.