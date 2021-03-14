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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 14-3-2021

الأحد 14/مارس/2021 - 07:31 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
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ننشر لكم في ضوء خدمات موقع "الدستور" المتنوعة عن اليوم الأحد 14-3-2021 سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسبما أفادت التداولات الصباحية اليوم، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي المصري.

وانخفض سعر صرف الدرهم الإماراتى، قليلا أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام التعاملات أمس وسجل متوسط سعر صرفه 4.29 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاحد 14-3-2021

يشار إلى أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي، كما يصدر من خلال فئتين الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ليسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.31 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اخفاضا ضئيلا بسعر الشراء 4.23 جنيه و4.28 جنيه للبيع، كما انفخض قليلا أيضا في الدرهم الإماراتي في بنك مصر بـ 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية ليسجل 4.24 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

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كما استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة بـ 4.23 جنيه للشراء 4.28 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي بـ 4.20 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

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