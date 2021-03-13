رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الشكاوى تكافل وكرامة 2021 وكيفية تقديمها

السبت 13/مارس/2021 - 03:17 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
شيماء حسين
طباعة
مازال رابط بوابة الشكاوى تكافل وكرامة 2021 وكيفية تقديم الشكوى قبلة الراغبين في معرفة سبب تأخير صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية لهم عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني عن منحة الوزارة والمقدرة بـ 400 جنيه شهريا للأكثر الفئات التي لها حق الأولوية في الرعاية

رابط بوابة الشكاوى تكافل وكرامة 2021 وكيفية تقديم الشكوى

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله تقديم الشكوى من الفئات الأولى بالرعاية المستوفاه لشروط المنحة المالية الشهرية إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات اليومية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين والذي اضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى بين مرتادي مكاتب الشؤون الاجتماعية.

خطوات تقديم الشكوى منح وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن للراغبين في تقديم الشكوى إلكترونية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي لعدم قبول أوراقهم ضمن معاش الحكومة الشهري لأكثر الفئات أولوية بالرعاية والمستوفين للشروط إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار معاش التكافل والكرامة

اختيار أيقونة تقديم الشكوى

كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى إلكترونية كاملة 

كتابة بيانات التواصل رقم التليفون والبريد الإلكتروني

كتابة الشكوى كاملة في المكان المخصص لها

اقرأ أيضاً

موعد صرف معاش التكافل والكرامة

أعداد المستفيدين من معاش ال 400 جنيه 

رابط بوابة الشكاوى تكافل وكرامة 2021 وكيفية تقديم الشكوى واحد من أبرز الوسائل التي يتم استخدامها يوميا من قبل أكثر من 3 مليون مواطن هم عدد المستفيدين من معاشات وزارة التضامن الاجتماعي والتي تصرف بشكل شهري وتقدر بـ 400 جنيه الفئات الأولي بالرعاية ولا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية ليعيشوا حياة كريمة تضمن لهم قوت يومهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

الصور

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

الأكثر قراءة

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء