رابط بوابة الشكاوى تكافل وكرامة 2021 وكيفية تقديمها





رابط بوابة الشكاوى تكافل وكرامة 2021 وكيفية تقديم الشكوى

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن من خلاله تقديم الشكوى من الفئات الأولى بالرعاية المستوفاه لشروط المنحة المالية الشهرية إلكترونيا، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين لتسهيل التعاملات اليومية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين والذي اضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى بين مرتادي مكاتب الشؤون الاجتماعية.

خطوات تقديم الشكوى منح وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن للراغبين في تقديم الشكوى إلكترونية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي لعدم قبول أوراقهم ضمن معاش الحكومة الشهري لأكثر الفئات أولوية بالرعاية والمستوفين للشروط إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار معاش التكافل والكرامة





اختيار أيقونة تقديم الشكوى





كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى إلكترونية كاملة





كتابة بيانات التواصل رقم التليفون والبريد الإلكتروني





كتابة الشكوى كاملة في المكان المخصص لها





اقرأ أيضاً

أعداد المستفيدين من معاش ال 400 جنيه

رابط بوابة الشكاوى تكافل وكرامة 2021 وكيفية تقديم الشكوى واحد من أبرز الوسائل التي يتم استخدامها يوميا من قبل أكثر من 3 مليون مواطن هم عدد المستفيدين من معاشات وزارة التضامن الاجتماعي والتي تصرف بشكل شهري وتقدر بـ 400 جنيه الفئات الأولي بالرعاية ولا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية ليعيشوا حياة كريمة تضمن لهم قوت يومهم.

مازالقبلة الراغبين في معرفة سبب تأخير صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية لهم عبر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني عن منحة الوزارة والمقدرة بـ 400 جنيه شهريا للأكثر الفئات التي لها حق الأولوية في الرعاية