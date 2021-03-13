كيف تتعاملين مع مراحل نمو الطفل فى السنة الأولى؟

يعبر الأطفال عن الحب في مراحلهم المختلفة، وتتغير استجابتهم للأمور، ويجب على الآباء والأمهات تفهم ما يعانيه الطفل، ومساعدته على تخطي كل ما يمر به على أكمل وجه، لذلك نعرض لك تتبع لمراحل نمو الطفل في السنة الأولى.الأطفال بسن 3- 6 شهورفي هذا العمر، يبتسم الأطفال ويضحكون، وتكون رؤوسهم ثابتة ويقلدون بعض الحركات وتعبيرات الوجه، ويبدأون في الوصول إلى الأشياء باستخدام كلتا الذراعين في وقت واحد لإمساك الألعاب وإطلاقها، مع وضع أيديهم أيضًا في أفواههم وجمع أيديهم معًا.يبدأون أيضًا في التدحرج من البطن إلى الخلف، ويجب أن تجعل الأطفال يسمعون أصوات الحيوانات وأغاني الأطفال، ويجب على الأمهات أن يبقوا في أحضانهم ويقرأون لهم القصص، ويجب استخدام التعبير اللفظي وإخبارهم بما سيفعلونه على مدار اليوم. مثل"هل أنت جائع يا حبيبي"، "أعتقد أنه قد يكون وقت غدائك"،" دعنا نغير حفاضك أولًا ".الأطفال بين 6 و9 أشهروفقا لموقع ذا ناشونال يكون الطفل قادرًا على الجلوس دون دعم وبدء التسنين، يمكنهم الجلوس على كرسي مرتفع والبدء في تجربة الأطعمة الصلبة وتذوقها، إنهم يشربون من أكواب الشرب، ويأكلون بأصابعهم ويعرفون أيضًا أن يبتعدوا عند الانتهاء من تناول الطعام.ويجب على الآباء تعزيز المهارات الحركية عن طريق دحرجة الكرات في الممر لتشجيع الأطفال على الزحف، ويمكنهم تقليد الأصوات، ويستجيبون لأسمائهم، ويقولون "ماما" و"دادا"، ويستخدمون أصواتهم للتعبير عن الفرح.قد يبدأ بعض الأطفال في الزحف، ولذلك يجب من التأكد من توفير بيئة آمنة حيث يبدأ طفلك في استكشاف محيطه.الأطفال من 9- 12 شهرايأكل طفلك جيدًا بأصابعه، ويمكنهم البدء في فهم كلمة "لا"، وكذلك ينسبون "ماما" و"بابا" إلى الوالد الصحيح.وفر لطفلك فرصًا لتناول الطعام بشكل مستقل، ويمكن للبعض أن يقف بمفرده للحظات، كما أنهم قادرون على وضع الألعاب في وعاء، والإشارة إلى الرغبات بإيماءات غير البكاء وفهم التعليمات البسيطة، قد يبدأ البعض في المشيبعض الإجراءات التي يمكن للوالدين اتخاذها لتشجيع هذه المرحلة هي غناء الأغاني بآلات موسيقية بسيطة، كما يجب أن تتحدث عن الأشكال والأرقام.