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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفي صدفا المركزي للاطئمنان على سير العمل بالمستشفى وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الوقائية.

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 12:14 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مستشفى صدفا المركزي للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الوقائية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات والتعامل معها.

رافقه خلال الجولة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونواب رئيس المركز.

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال ووحدة الغسل الكلوي بالمستشفى التي تضم 18 وحدة غسيل كلوي منهم 5 وحدات تم تطويرهم حديثا وتتفقد أيضا محطة معالجة المياه التابعة للوحدة موصيًا بضرورة اجراء الصيانة الدورية لها كما اطمئن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وسير العمل بالأقسام والتقى بالأطباء واستمع إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والتي تتحتوى على 104 سراير، وتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مشددًا على حسن التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم، لافتا إلى ضرورة تكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى حفاظًا على صحتهم وصحة المرضى. 

وأكد المحافظ على دعمه للقطاع الصحي بالمحافظة للنهوض به لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام وتوفر كافة الامكانيات للنهوض بالمستشفيات والوحدات الصحية لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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