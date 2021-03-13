ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد المخدرة بقصد التصنيع

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل وربة منزل "لها معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس، كمية من جوهر مخدر الحشيش، كمية من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف، سلاح أبيض مطواة، مبلغ مالى، ميزان حساس، هاتفى محمول.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.