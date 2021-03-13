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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كم تبقى على رمضان 2021 .. وما سنن استقباله

السبت 13/مارس/2021 - 12:01 م
رمضان
رمضان
شيماء حسين
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يدير الكثير من المسلمين حاليا بمختلف الدول العربية والإسلامية محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كم تبقى على رمضان 2021 .. وما سنن استقباله والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد بدء الشهر المبارك و طقوس الاحتفال به في مصر وموعد عيد الفطر وصلاة العيد.

كم تبقى على رمضان 2021

لم يتبقى سوى 32 يومًا ونستقبل أيام شهر رمضان الكريم والتي تبدأ في 14 أبريل المقبل حيث يتشوق المسلمين إلى صيام نهاره وإحياء لياليه المباركة بكثرة العبادة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وصلاة التراويح والاستغفار والدعاء، وذلك لأن كافة أيامه رحمة و مغفرة وعتق من النار حيث يستقبل بإتباع سنن عديدة أبرزها التهنئة بقدومه بين المسلمين وإعداد موائد الرحمن للإفطار الصائمين والإفطار على تمر والمواظبة على تناول طعام السحور وكثرة الدعاء عند الإفطار و صفح المتخاصمين والعفو عن الإساءة قبل قدوم أيام الشهر الكريم.

طقوس الاحتفال بشهر رمضان في مصر

تتزين شوارع مصر خلال شهر رمضان الكريم بالزينة الرمضانية المصنوعة من قماش الخيامية أو من الأنوار الزاهرة التي تضيء منذ صلاة المغرب وحتى فجر اليوم التالي، بالإضافة إلى لعب الأطفال بالفوانيس الرمضانية وترديد الأغاني المخصصة لهذا الشهر الكريم وأغلبها من الفلكلور الشعبي المتوارثة بين الأجيال كما تتميز ليالي رمضان بانتشار بيع مأكولات السحور مثل الفول والزبادي و صلاة التراويح في المساجد و تناول الحلوى الرمضانية مثل الكنافة و القطايف والمرتبطة ارتباط وثيق بالشهر الكريم بالإضافة إلى شراء ياميش رمضان وتناول العصائر الطبيعية التي تعوض ما فقده الجسم أثناء الصيام.

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موعد عيد الفطر المبارك 2021 

كم تبقى على رمضان 2021 .. وما سنن استقباله أصبح و موعد عيد الفطر المبارك أسئلة ملحة تطرح نفسها على الساحة خلال هذه الفترة قبيل أيام قليلة من الشهر الكريم حيث يبدأ عيد الفطر المبارك يوم 12 مايو المقبل ويستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر على أن تقام صلاة العيد بالقاهرة في تمام الساعة الخامسة وثلاث وعشرون دقيقة فيما تقام صلاة العيد بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة وسبع وعشرون دقيقة.

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