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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 13-3-2021

السبت 13/مارس/2021 - 05:15 ص
مواد البناء
مواد البناء
منة سالم
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يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 13-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالأسواق المحلية المصرية.

على المستوى المحلي، شهدت أسعار مواد البناء المحلية، من "حديد وجبس وأسمنت" حالة من الاستقرار في الأسواق ببداية تعاملات اليوم.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 13-3-2021

سعر الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز 13700 جنيه للطن، بينما سجل حديد المصريين 13500 جنيه للطن، وجاء سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن، كما سجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 13500 جنيه وسجل حديد الكومي بقيمة 13300 جنيه للطن.

وجاء سعر حديد الجيوشي ليبلغ بـ13300 جنيه للطن، كما سجل حديد عطية 13400 جنيه للطن، وجاء سعر حديد المراكبي ليبلغ 13300 جنيه للطن، بينما سجل حديد سرحان نحو 13300 جنيه للطن، وبلغ سعر الطن لحديد السويس والصلب بـ13500 جنيه.

أسعار الجبس اليوم

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت المسلح 835 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 790 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 745 جنيهًا للطن، والسويدي 840 جنيهًا للطن، وحلوان 848 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 780جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 753 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 840 جنيها للطن وأسمنت سيناء 760 جنيها.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 845 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 850 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر"858 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 850 جنيهًا للطن.

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