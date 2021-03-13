سقوط الهضبة من على المسرح أثناء إحياء أحد الحفلات الخاصة (صور)

تدوال رواد مواقع التعواصل الاجتماعي فيديو للهضبة عمرو دياب وهو يسقط من على المسرح أثناء قيامه بالغناء في حفل خاص بأحد الشركات، ولكن سريعًا ما قام الهضبة وطمأن الجمهور المتواجد بأنه على ما يرام واستكمل الغناء.وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يستأل جمهور الهضبة على مدى تأثره بعدما سقط.يذكر أن الحفل كان يقام بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع الذين حرصوا على الحضور خصيصًا للاستمتاع بغناء الهضبة.وكان الهضبة عمررو دياب قد عاد إلى القاهرة مؤخرًا بعد رحلة استغرقت عدة أسابيع أطلق خلالهم عطر جديد يحمل اسمه وقام بتصوير إعلانه خاص به مع المخرج طارق العريان وشاركته عارضة الأزياء والموديل ‘نجي كيوان فيه، كما أن الهضبة عمرو دياب اطلق مؤخرًا البوم غنائي جديد حقق نسب استماع ومشاهدة ضخمة في مصر والوطن العربي.