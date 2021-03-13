رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سقوط الهضبة من على المسرح أثناء إحياء أحد الحفلات الخاصة (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 04:23 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
أمير محمد خالد
طباعة
تدوال رواد مواقع التعواصل الاجتماعي فيديو للهضبة عمرو دياب وهو يسقط من على المسرح أثناء قيامه بالغناء في حفل خاص بأحد الشركات، ولكن سريعًا ما قام الهضبة وطمأن الجمهور المتواجد بأنه على ما يرام واستكمل الغناء.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يستأل جمهور الهضبة على مدى تأثره بعدما سقط.

يذكر أن الحفل كان يقام بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع الذين حرصوا على الحضور خصيصًا للاستمتاع بغناء الهضبة.

وكان الهضبة عمررو دياب قد عاد إلى القاهرة مؤخرًا بعد رحلة استغرقت عدة أسابيع أطلق خلالهم عطر جديد يحمل اسمه وقام بتصوير إعلانه خاص به مع المخرج طارق العريان وشاركته عارضة الأزياء والموديل ‘نجي كيوان فيه، كما أن الهضبة عمرو دياب اطلق مؤخرًا البوم غنائي جديد حقق نسب استماع ومشاهدة ضخمة في مصر والوطن العربي.
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

اعتراف ابنة تاجر مخدرات مكسيكي كبير أمام القضاء الأمريكي بالتهمة الموجهة إليها

أوجسبورج يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 فى الدورى الألمانى

فوز أتالانتا على سبيزيا 3-1 فى الدورى الإيطالى

تعادل نيوكاسل مع أستون فيلا 1-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم برسونا بنادى سينما جزويت القاهرة

الشاعرة مسعودة جاد الله بضيافة برنامج «اقرأ معانا».. الليلة

ندوة «شكرا لأنك فى حياتى» بمكتبة مصر العامة.. اليوم

عرض الفيلم الإثيوبى «إنكوبا» بمركز الحرية للإبداع.. الليلة