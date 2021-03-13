بعد تعافيه من كورونا.. موعد عودة الإبراشى لبرنامج «التاسعة مساء»

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي والصديق المقرب للإعلامي وائل الإبراشي، عن آخر تطورات الحالة الصحية الخاصة بالإبراشي، الغائب عن الشاشة منذ عدة أشهر بعد إصابته بفيروس كورونا، والتي من المقرر عودته قريبًا بعد التعافي.وأضاف "الشناوي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك تحسن واضح وكبير على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، ما سيترتب عليه هو خروج الإبراشي من المستشفى المحجوز بها الأسبوع المقبل، مؤكدًا عودته لبرنامجه "التاسعة مساء" مطلع شهر إبريل.كان وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر الماضى، وكان يخضع لبروتوكول العلاج المنزلي، قبل أن تتدهور الحالة ويتم نقله للمستشفى، في 28 ديسمبر الماضى، وبعد رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم".