أحمد وفيق يبدأ تصوير مشاهده فى فيلم «آل هارون»

بدأ الفنان أحمد وفيق، أمس الخميس، تصوير مشاهده في فيلم "آل هارون" الذي يقوم ببطولته الفنانين عبير صبري ومنذر رياحنة ومحمد عز وهاجر الشرنوبي، وهو عمل بطولة جماعية ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف.وكان الفنان أحمد وفيق قد تعاقد على المشاركة منذ فترة طويلة وبدأت الشركة المنتجة تصوير الفيلم ولكن "وفيق" كان مشغول في تصوير حكاية "حتة مني" من مسلسل "زي القمر" الذي يشارك في بطولته بجانب إلهام شاهين والمقرر عرضه قريبًا على شاشة "سي بي سي".وبدأ "وفيق" تصوير أحداث أدواره في الفيلم، أمس الخميس، في أحد مواقع التصوير على طريق المنصورية ومن المقرر أن يستمر لعدة أيام لحين انتهاء تصوير مشاهده مع نهاية تصوير أحداث الفيلم التي تدور أحداثه في إطار من الأكشن، وهو من تأليف أحمد أنور وجمايكا وإخراج معتز حسام وإنتاج مومنت رودكشن وهي شركة جديدة تدخل عالم الإنتاج.