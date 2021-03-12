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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الكويتي: جميع لقاحات كورونا المستخدمة في البلاد فعالة

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:58 م
باسل الصباح
باسل الصباح
منار أحمد
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أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم الجمعة، أن جميع لقاحات فيروس كورونا المستخدمة في البلاد فعالة ومقاومتها للوباء مؤكد.

وأشارت وزارة الصحة الكویتیة، تسجیل 1356 إصابة جدیدة و8 وفيات بفیروس كورونا المستجد "كوفید-19"، و1182 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضیة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 207 آلاف و249 حالة، والوفيات إلى 1156 حالة، والشفاء إلى 191 ألفا و417 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 360 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، فيما تعافى 367 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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