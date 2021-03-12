إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بكوم أمبو

أصيب شخصان في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية العتمور بحرى بمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان.تلقى مركز شرطة كوم أمبو، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية العتمور بحرى بمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة شخصين بطلقات نارية.وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.تحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.