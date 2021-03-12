نعاها الرئيس السيسى.. تعرف على قصة «الحاجة زينب»

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" زينب الملاح الشهيرة بـ"الحاجة زينب" والمعروفة إعلاميا بسيدة "القرط الذهبى"، والتي وافتها المنية اليوم الجمعة عن عمر يناهز 98 عاما.ولدت الحاجة زينب وعاشت جميع مراحل حياتها بقرية منية سندوب التابعة لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عرفت بحبها للخير والعمل العام والعمل التطوعى.زارت مكتب محافظ الدقهلية وطالبته بتحويل مستشفى قريتها إلى طوارئ، بالإضافة إلى إصلاح ورصف الطريق الواقع أمام قريتها "المنصورة – القاهرة" نظرًا لكثرة الحوادث عليه.عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد قرر إنشاء "صندوق تحيا مصر" مطالبا المصريين التبرع فيه من أجل التوجه لإعادة بناء مصر والتى أوشكت على الاقتراب من مرحلة اقتصادية متدنية واكبت أحداث يناير وما بعدها حتى 30 يونيو، وتقدمت السيدة العجوز التي تعدت منتصف الثمانينيات للتبرع بقرطها الذهبى الذى لا تملك غيره من أجل الصندوق بطريقة تثبت وطنيتها وإخلاصها.احتل هاشتاج "أحلى حاجة في مصر" وسائل التواصل الاجتماعي بعد تبرع الحاجة زينب بقرطها، وباتت حديث وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية.عرف الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تلك السيدة العجوز من قرى مصر تبرعت بقرطها الذهبى فطلب مقابلتها واستقبلها فى ضيافته بشكل إنسانى ورسمى، ضاربا بها المثل فى حب الوطن وقام بتكريمها ومنحها رحلة حج على نفقته الخاصة.رحلت الحاجة زينب عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 98 عاما، وتم تشييع جثمانها من مسقط رأسها في الدقهلية، بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد الموافي بقرية منية سنوي.