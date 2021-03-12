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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تحذر من مخاطر انهيار لبنان

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:07 م
جان-إيف لودريان
جان-إيف لودريان
مروة عنبر
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حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان- إيف لودريان، السياسيين اللبنانيين من مخاطر انهيار لبنان، في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

كما حذر لودريان من أنه إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها، ولا يزال هناك وقت للتحرك قبل فوات الأوان، وفق ما أوردت العربية.

وقال لودريان: "قد أميل للقول إن المسئولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلدا يواجه مخاطر، جميعهم أيا كانوا"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

كما استنكر لودريان تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر انهيار البلاد، مشددا على أن الأمر يعود إلى السلطات اللبنانية للإمساك بمصير البلاد، علما بأن المجموعة الدولية تراقب بقلق الوضع المتدهور، في تعبير جديد عن الضغوط التي تحاول فرنسا ممارستها منذ أشهر على القادة السياسيين اللبنانيين لكي يشكلوا حكومة، لكن دون نجاح حتى الآن.

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