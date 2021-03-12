الآن.. طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي





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في هذه الأيام يكثر الإستفسار الخاص بطرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة، وذلك تنفيذًا لقانون رعاية المعاقين في مصر الصادر عام 2018، وحرصا من الدولة على توفير سبل الراحة لهذه الفئة من المجتمع.حيث أن هذا القانون لا يرمي إلي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة فقط بل الي إدماجهم في النسيج المجتمعي ككل اجتماعيا ومهنيا، كما أن أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة يرجع لأنها تثبت حالة حاملها مما يتيح له الاستفادة من كافة الامتيازات المتعلقة بذوي الهمم في الصحة والتعليم والعملچ والحصول على المعاش و السيارات المعفاة من الجمارك بالإضافة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وكل هذا مراعاة لحالتهم.ونعرض لكم خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي إلكترونيًا-تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الإلكتروني.- بعدها يتم الضغط على أيقونة خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.- ثم يقوم المتقدم في الخدمة كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا وباقي البيانات مثل رقم الهاتف والعنوان التفصيلى وولي الأمر أو من يقوم علي رعاية ذوي الهمم.وهناك طريقة أخرى للإستعلام هاتفيا وهي الاتصال عبر الخط الساخن على رقم 15044.وفي حالة وجد المستعلم نفسه من ضمن الحاصلين على البطاقة فيجب عليه إستكمال إجراءات إستخراج البطاقة كالآتياولا الذهاب لأحد مستشفيات وزارة الصحة أو أي هيئة صحية حكومية أخري للقيام بالفحص الطبي اللازم.-بعدها ينبغي التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفي ومعرفة درجة الإعاقة.ثم إجراء التقييم الوظائفي الذي يستعين بالتقرير الطبي للمواطن ويستكمل بدوره الاستمارات المطلوب استيفاؤها لتسجيل درجة إعاقة المواطن وأخذ صورة شخصية له.