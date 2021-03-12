الرئيس الألماني يدين فضيحة «الكمامات» المتورط فيها نواب

أدان الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، فضيحة التربح من صفقات الكمامات التي تورط فيها نواببرلمانيون ينتمون للتحالف المسيحي.وقال شتاينماير، في خطاب خلال مؤتمر رقمي لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، اليوم الجمعة، إن حالات الإثراء الشخصي التي تم الكشف عنها لا تستحق الغضب فحسب- "إنها سم للديمقراطية".وأكد شتاينماير أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد سوء سلوك فردي، قائلا: "الأمر لا يتعلق فقط بالثقة في نزاهة الأفراد، إنه يتعلق بالثقة في نزاهة الدولة ومؤسساتها"، داعيا جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان "من أجل الديمقراطية" إلى "الكشف على وجه السرعة وعلى نحو موثوق عما إذا كانت هناك حالات أخرى.