تزامنًا مع رحيله.. أبرز المعلومات عن كامل صالح كاتب سير البطاركة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 14 مارس الجاري، بتذكار رحيل كامل صالح نخلة، مؤرخ تاريخ البطاركة.ويروي ماجد كامل، الباحث في التراث القبطي، سيرته قائلًا: يعتبركامل صالح نخلة واحدا من أهم المؤرخين الكبار في التاريخ القبطي؛ فهو الذي أكمل تاريخ البطاركة التي بدأها ساويرس بن المقفع في القرن العاشر الميلادي؛ وأكمل حلقاتها سلسلة من المؤرخين حتي وقفوا جميعا عند البابا كيرلس الثالث بن لقلق(1235- 1243) البابا رقم 75؛ فقام باستكمال السلسلة من بعدهم حتي وصل إلي البابا ديمتريوس الثاني ( 1862- 1870 )البابا رقم 111.وتابع: أما عن كامل صالح نخلة نفسه ؛ فلقد ولد في 4 ابريل 1883 بالاسكندرية ؛وكانت والدته سليلة أسرة المعلم ملطي من كبار أراخنة عصر محمد علي.وتوفي والده وهو في سن الخامسة فكفله عمه ؛ثم التحق بمدرسة رأس التين الثانوية بالاسكندرية ؛وكان ذلك خلال عام 1900 م.مُضيفًا: وكان عازما علي الالتحاق بمدرسة المعلمين بالقاهرة ؛ إلا أن السلطات الانجليزية قامت بإلغائها، فالتحق للعمل بوزارة المعارف العمومية وتدرج في السلك الوظيفي حتي وصل الي منصب كبير المفتشين الإداريين، وفي خلال عام 1935 ؛أستقال من العمل الحكومي ؛ وأرسل له الأستاذ أحمد نجيب الهلالي خطاب شكر علي مجمل خدماته بالوزارة.مستكملًا: ثم تواصل بعدها مع الدكتور ابراهيم بك منصور رئيس جمعية التوفيق في ذلك الوقت ؛فكلفه بالاشراف علي مطبعة الجمعية ؛ثم علي مدارسها وفي عهده تأسست لجنة التاريخ القبطي وعن تاريخ هذه اللجنة نذكر أن الفكرة بدأت من خلال مقال بالغ الأهمية لباعث النهضة الكنسية الارشيدياكون القديس حبيب جرجس الاستاذ حبيب جرجس ( 1876- 1951 ) مدير المدرسة الاكليركية وذلك في مجلة الكرمة في عدد 10 ديسمبر 1906 تحت عنوان "اقتراح نافع أو تأليف جمعية لدرس التاريخ القبطي ".وتابع الباحث القبطي: ولقد شارك كامل صالح نخلة في وضع أربعة كتب صدرت عن هذه اللجنة وقتئذ وكانت تدرس في المدارس هي" منتخبات تهذيبية في تاريخ الأمة القبطية ؛ الجنرال يعقوب واستقلال مصر ؛ الانبا بطرس خاتم الشهداء ؛البابا بنيامين البطريرك الـ 38 كما أصدرت مكتبة المحبة سلسلة كتب له نذكر منها خلاصة تاريخ المسيحية في مصر ؛البابا اثناسيوس الرسولي ؛البابا غبريال بن تريك ؛يوحنا المعمدان، كما وضع جدول تاريخ البطاركة الذي يعتبر من اصدق المراجع لتحقيق ازمنة رسامة بطاركة الكرسي المرقسي.مُضيفًا: كما نشر دير السريان له سلسلة تاريخ البطاركة بدءا من البابا كيرلس بن لقلق – سلسلة البطاركة من 76- 86 ؛ البابا متاؤس البطريرك 87 ؛سلسلة البطاركة من 88 -103. ثم سلسلة البطاركة من 104- 111.وتابع: فلقد قام شعب كنيسة السيدة العذراء حارة زويلة الاثرية بتزكيته لرسامته رئيسا لشمامسة الكنيسة ؛ وكلفته بالاشراف علي مكتبتها الاستعارية كما كلفته البطريركية بالاشراف علي طباعة الجزء الثاني من كتاب السنكسار القبطي فأضاف للكتاب جميع البطاركة الغير مذكورين في السنكسار القديم، لقد أستمر في الكتابة والعمل والتأليف حتي توفي في 14 مارس 1957.