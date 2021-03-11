الإحصاء: 499 مليون دولار صادرات مصر للسودان خلال 2020

سجلت صادرات مصر للسودان ارتفاعًا إلى حدود 498.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 465.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 33.2 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من السودان بلغت 212.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 200 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.4 مليون دولار.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.