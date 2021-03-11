رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية الوفاق: منح الثقة لحكومة الدبيبة ينهي فصلا بائسا من الانقسام

الخميس 11/مارس/2021 - 10:25 م
الدبيبة
الدبيبة
عبير سليم
طباعة
هنأت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم، الشعب الليبي بالتئام مجلس النواب بمدينة سرت ومنحه الثقة بالاغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرا هذا الحدث ينهي فصلا بائسا من فصول الفرقة والانقسام والاقتتال بين الأشقاء في ليبيا.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عبر حسابها بموقع "فيسبوك" عن امتنانها لأعضاء لجنة الحوار وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لاسهامهما في رسم ملامح المرحلة المقبلة ووضع خارطة طريق سياسية، والتي افضت إلى اختيار حكومة جديدة تجمع مختلف أطياف الشعب الليبي لتقف سدا منيعا موحدا أمام محاولات زرع الفتن وإذكاء الفرقة وتقسيم الوطن.

كما عبرت أمنيتها في استمرار الالتئام بالبرلمان ليتمكن من عقد جلساته واعتماد الميزانية الموحدة لسنة 2021، ليتسنى الإفراج عن عائدات تصدير النفط المجمدة في حسابات المؤسسة.

وأوضحت أن ذلك سيمكن الحكومة الجديدة من تلبية احتياجات المواطنين العاجلة، والوفاء بالوعود والاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابا، وتمكين الحكومة من العمل والتقدم والوفاء بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد ليكون 24 ديسمبر المقبل «عرسا وبشرى أخرى لليبيين كما كانت بشارة الاستقلال والتحرر»، وفق نص البيان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وداع مثير: باتشيكو يتحامل على أحزانه في «ليلة الرحيل»

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: القطن الخامة الأفضل في صناعة الكمامات الطبية

وفاة مخترع «الكاسيت» عن سن 94 عاما

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

بيع عمل رقمي بالكامل بسعر قياسي بلغ 69.3 مليون دولار

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بدار الأوبرا

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق

«التهامي» يعود بأوركسترا الشباب في حفل الأسراء والمعراج

بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية