خارجية الوفاق: منح الثقة لحكومة الدبيبة ينهي فصلا بائسا من الانقسام

هنأت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم، الشعب الليبي بالتئام مجلس النواب بمدينة سرت ومنحه الثقة بالاغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرا هذا الحدث ينهي فصلا بائسا من فصول الفرقة والانقسام والاقتتال بين الأشقاء في ليبيا.وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عبر حسابها بموقع "فيسبوك" عن امتنانها لأعضاء لجنة الحوار وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لاسهامهما في رسم ملامح المرحلة المقبلة ووضع خارطة طريق سياسية، والتي افضت إلى اختيار حكومة جديدة تجمع مختلف أطياف الشعب الليبي لتقف سدا منيعا موحدا أمام محاولات زرع الفتن وإذكاء الفرقة وتقسيم الوطن.كما عبرت أمنيتها في استمرار الالتئام بالبرلمان ليتمكن من عقد جلساته واعتماد الميزانية الموحدة لسنة 2021، ليتسنى الإفراج عن عائدات تصدير النفط المجمدة في حسابات المؤسسة.وأوضحت أن ذلك سيمكن الحكومة الجديدة من تلبية احتياجات المواطنين العاجلة، والوفاء بالوعود والاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابا، وتمكين الحكومة من العمل والتقدم والوفاء بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد ليكون 24 ديسمبر المقبل «عرسا وبشرى أخرى لليبيين كما كانت بشارة الاستقلال والتحرر»، وفق نص البيان.