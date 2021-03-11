شقق وبدلات.. حوافز حكومية جديدة لموظفي العاصمة الإدارية ومبانى الوزارات جاهزة

حوافز موظفي العاصمة الإدارية الجديدة 2021

افتتاح تجريبى لمباني الحي الحكومي





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تدريب موظفى العاصمة الإدارية الجديدة

واتساقًا مع ما سبق، يجرى حاليًا تكثيف جهود تدريب موظفى الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة البالغ عددهم 50 ألف موظف، حيث تم الإنتهاء من تقييم 40 ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومن ثم تدريب 22 ألف موظف بنهاية شهر يناير الماضى.





وبلغت معدلات التنفيذ حاليًا فى الحى الحكومى 93 %ومن المقرر الإنتهاء منها بالكامل مطلع يوليو 2021، ليكون الافتتاح التجريبى خلال أغسطس المقبل.واتساقًا مع ما سبق، يجرى حاليًا تكثيف جهود تدريب موظفى الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة البالغ عددهم 50 ألف موظف، حيث تم الإنتهاء من تقييم 40 ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومن ثم تدريب 22 ألف موظف بنهاية شهر يناير الماضى.

حوافز موظفي العاصمة الإدارية الجديدة 2021 ، تجرى الحكومة استعدادات مكثفة لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة رسميًا بنهاية العام الجارى 2021، تزامنًا مع انتقال موظفى دواوين عموم الوزارات إلى المقار الجديدة بالحى الحكومى وفق منظومة رقمية حديثة.وفى هذا الإطار، انتهت الحكومة من إعداد تصورًا شاملًا لحوافز موظفي العاصمة الإدارية الجديدة 2021 والتى ستنقسم ما بين بدلات انتقال بقيمة ألفى جنيه لمن لا يرغبون فى تغيير محل إقامتهم بالعاصمة الجديدة ومدينة بدر، بينما سيتم منح الموظفين الراغبين فى تملك وحدات سكنية بالقرب من العاصمة بدل يغطى قيمة الأقساط الشهرية كاملة نظير سداد 25% من إجمالى ثمن الوحدة البالغ 450 ألف جنيه، علاوة على خفض قيمة عضوية المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 50%.وتقام الوحدات السكنية لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشروع سكن مصر بمدينة بدر بعدد 9024 وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى بمعدل إنجاز 95%، بالإضافة إلى وحدات سكنية أخرى مزمع إنشائها بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة.أما على صعيد الأعمال الإنشائية، تسارع شركة العاصمة الإدارية الزمن لإنجاز الإنشاءات والمرافق العامة من مياه وكهرباء على مساحة 900 فدان تضم جميع الوزارات ومجلسى النواب والشيوخ.