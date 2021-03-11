عماد خليل يلتقي رئيس هيئة الموانئ البرية لمناقشة مشروعات التنمية ببني سويف

عقد النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا اليوم، مع اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، لمناقشة المشروعات التنموية في محافظة بني سويف على رأسها المنطقة اللوجستية والميناء الجاف في كوم أبو راضي والتي ستقام على مساحة ١٠٠ فدان، باستثمارات تقدر بـ ٢ مليار جنيه تقريبا وستوفر المئات من فرص العمل لأهالي بني سويف.وقال النائب عماد خليل، إن هذه المنطقة تعد منطقة لوجستية وجمركية هامة للمناطق الصناعية بمحافظة بني سويف، كما ستخدم المناطق التنموية للمحافظات المجاورة.وأكد خليل، علي دعمه الكامل للمشروع في ظل توجه الدولة المصرية بالمشروعات التنموية التي تتم حاليا.