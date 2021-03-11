رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 10:35 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
مازال البحث مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي يتم منحها لأولى الفئات بالرعاية وهم العمالة الموسمية الذين تضرروا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام الالكتروني عنها ورسائل الاستحقاق النصية.

آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021


مازالت اللجنة المختصة بتنقية كشوف أسماء المستحقين للمنحة الرئاسية، تقوم بحصر وتنقية الكشوف، ولم يتم بعد الإعلان عن موعد محدد لصرفها والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا للفئات المتضررة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تسبب في إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية سواء كليا أو جزئيا وتسريح العاملين بها، لذلك قررت الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة منح العمالة غير المنتظمة الذين لم تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لديهم دخلا ثابتا ينفقون به على من يعولون لتحسين أوضاعهم المعيشية، شملهم في تلك المنحة.

كيفية الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه إلكترونيا


يمكن لمن تتوافر فيهم شروط استحقاق المنحة الرئاسية للعمالة التي لا تقع تحت مظلة التأمينات الاجتماعية الاستعلام الالكتروني عنها بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة بيانات الراغب في الاستعلام ( الاسم رباعي، تاريخ ميلاد، النوع ، العنوان بالتفصيل، ...)

تسجيل الرقم القومي للراغب في الاستعلام

التأكد من صحة باقي البيانات قبل الضغط على كلمة استعلام

ستظهر رسالة بموعد الصرف إذا كان تم تحديده 

اقرأ أيضاً



الرقم الساخن الاستعلام عن منحة العمالة الموسمية


يمكن معرفة آخر موعد لصرف العمالة غير المنتظمة من خلال الرقم الساخن الذي وضعته وزارة القوى العاملة والهجرة عبر الرقم 142 للاستعلام عن موعد صرف المنحة عقب إدخال الرقم القومي واتباع باقي الخطوات وسيتم الاستماع إلى رسالة صوتية بمدى استحقاق صاحب الرقم القومي للمنحة من عدمه وموعد الصرف إذا كان تم تحديده أو انتظار الرسالة النصية عبر رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله ضمن البيانات المسجلة مسبقا وذلك تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا من جراء تكدس المواطنين أمام مقرات الصرف التي تم الإعلان عنها مسبقا .


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

image description

نائب محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

الأكثر قراءة

«انخفاض وأتربة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

طيران الإمارات لموظفيها: احصلوا على اللقاح أو ادفعوا مقابل فحوص كورونا

دراسة تؤكد: سلالة كورونا التى ظهرت فى بريطانيا أشد فتكا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتني من براثن الاكتئاب

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي الأسبوع المقبل

أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى العندليب الأسمرعبدالحليم حافظ.. اليوم

القصة الكاملة لـ«زهدى العدوى» مؤرخ فن الكاريكاتير فى مصر