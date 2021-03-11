



آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021





مازالت اللجنة المختصة بتنقية كشوف أسماء المستحقين للمنحة الرئاسية، تقوم بحصر وتنقية الكشوف، ولم يتم بعد الإعلان عن موعد محدد لصرفها والمقدرة بـ 500 جنيه شهريا للفئات المتضررة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تسبب في إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية سواء كليا أو جزئيا وتسريح العاملين بها، لذلك قررت الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة منح العمالة غير المنتظمة الذين لم تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لديهم دخلا ثابتا ينفقون به على من يعولون لتحسين أوضاعهم المعيشية، شملهم في تلك المنحة.





كيفية الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه إلكترونيا





يمكن لمن تتوافر فيهم شروط استحقاق المنحة الرئاسية للعمالة التي لا تقع تحت مظلة التأمينات الاجتماعية الاستعلام الالكتروني عنها بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة بيانات الراغب في الاستعلام ( الاسم رباعي، تاريخ ميلاد، النوع ، العنوان بالتفصيل، ...)





تسجيل الرقم القومي للراغب في الاستعلام





التأكد من صحة باقي البيانات قبل الضغط على كلمة استعلام





ستظهر رسالة بموعد الصرف إذا كان تم تحديده





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الرقم الساخن الاستعلام عن منحة العمالة الموسمية





يمكن معرفة آخر موعد لصرف العمالة غير المنتظمة من خلال الرقم الساخن الذي وضعته وزارة القوى العاملة والهجرة عبر الرقم 142 للاستعلام عن موعد صرف المنحة عقب إدخال الرقم القومي واتباع باقي الخطوات وسيتم الاستماع إلى رسالة صوتية بمدى استحقاق صاحب الرقم القومي للمنحة من عدمه وموعد الصرف إذا كان تم تحديده أو انتظار الرسالة النصية عبر رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله ضمن البيانات المسجلة مسبقا وذلك تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا من جراء تكدس المواطنين أمام مقرات الصرف التي تم الإعلان عنها مسبقا .









مازال البحث مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالتي يتم منحها لأولى الفئات بالرعاية وهم العمالة الموسمية الذين تضرروا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام الالكتروني عنها ورسائل الاستحقاق النصية.