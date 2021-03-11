طلاب الثانى الثانوى يؤدون امتحانى الرياضيات والجغرافيا.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء الطلاب الشعبة العلمية امتحان التطبيقات الرياضية، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، مقسمين على فترتين بين المحافظات.وكان الماراثون الامتحاني لطلاب الصف الثاني الثانوي، الذي أدى الطلاب فيه الامتحان عبر أجهزة "التابلت"، قد استمر لمدة 12 يوما بالتبادل مع طلاب الصف الأول الثانوي، في لجان مدرسية في 3325 مدرسة ثانوي عام، في إطار الاجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا.جدير بالذكر، أن امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي، قد انطلقت يوم 28 فبراير من الشهر الماضي إلكترونيا في جميع محافظات الجمهورية.