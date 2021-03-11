أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 11-3-2021

سعر الذهب اليوم الخميس 11-3-2021 في مصر بالصاغة

أسعار جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس ( 826 جنيه )

أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس ( 754 جنيه )

أسعار جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس ( 645 جنيه )

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أسعار جنيه الذهب اليوم الخميس ( 6032 جنيهًا ) وشهدت أسعار جنيه الذهب اليوم الخميس خلال التعاملات اليومية استقرارًا في الصاغة، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 6032 جنيها، ويعتبر جنيه الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في الشراء بمصر، حيث يبلغ وزن جنيه الذهب حوالي ما يقرب إلى 8 جرامات. وشهدت أسعار جنيه الذهب اليوم الخميس خلال التعاملات اليومية استقرارًا في الصاغة، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 6032 جنيها، ويعتبر جنيه الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في الشراء بمصر، حيث يبلغ وزن جنيه الذهب حوالي ما يقرب إلى 8 جرامات.

يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الذهب اليوم الخميس 11-3-2021 في مصر بالصاغة، حيث بلغت أسعار الذهب في الأسواق انخفاضًا طفيفًا بداية التعاملات اليومية، وذلك بسبب الأزمة الاقتصاديه التي شارك فيها فيروس كورونا المستجد، وتسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية بشكل غير متوقع، ولم تسلم أيضًا أسعار العملات أيضًا حيث تأثرت بشكل كبير.وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عن سعر الذهب اليوم في مصر بالصاغة.شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس خلال التعاملات اليومية انخفاضًا غير متوقع، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 826 جنيه، ويعتبر جرام الذهب عيار 24 من الأكثر استهلاكًا في مصر للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس خلال التعاملات اليومية تراجع في هذه الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 754 جنيها، ويعتبر جرام الذهب عيار 21 من الأكثر انتشارًا في مصر للشراء، نظرًا إلى أن سعره مناسب لدى الجميع.سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس خلال التعاملات اليومية إنخفاضًا في هذه الفترة الأخيرة أيضًا، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 645 جنيها، ويعتبر جرام الذهب عيار 18 من الأكثر انتشارًا في مصر والأكثر مبيعًا.