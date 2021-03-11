أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 11-3-2021
الخميس 11/مارس/2021 - 08:01 ص
هبه محمدطباعة
يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الذهب اليوم الخميس 11-3-2021 في مصر بالصاغة، حيث بلغت أسعار الذهب في الأسواق انخفاضًا طفيفًا بداية التعاملات اليومية، وذلك بسبب الأزمة الاقتصاديه التي شارك فيها فيروس كورونا المستجد، وتسبب في هبوط معظم البورصات العالمية والبورصات الخليجية بشكل غير متوقع، ولم تسلم أيضًا أسعار العملات أيضًا حيث تأثرت بشكل كبير.
وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عن سعر الذهب اليوم في مصر بالصاغة.
وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عن سعر الذهب اليوم في مصر بالصاغة.
سعر الذهب اليوم الخميس 11-3-2021 في مصر بالصاغة
- أسعار جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس ( 826 جنيه )
- أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس ( 754 جنيه )
- أسعار جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس ( 645 جنيه )
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