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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-3-2021

الخميس 11/مارس/2021 - 07:59 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفاد بها عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 11-3-2021

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر صرف الريال السعودي داخل فروع بنك مصر عند مستوى 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعلى مستوى سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، جاء عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

وفيما يخص السعر بأكبر مصرف خاص في مصر؛ البنك التجاري الدولي CIB، بلغ مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه للأفراد والشركات، 4.08 جنيه و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعن مستوى أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي للعملة الخليجية للأفراد والشركات إلى 4.06، و4.21 جنيه للشراء والبيع.

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