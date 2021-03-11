سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-3-2021
الخميس 11/مارس/2021 - 07:59 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفاد بها عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 11-3-2021
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصرياستقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصريوجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصرووصل سعر صرف الريال السعودي داخل فروع بنك مصر عند مستوى 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندريةوعلى مستوى سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، جاء عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cibوفيما يخص السعر بأكبر مصرف خاص في مصر؛ البنك التجاري الدولي CIB، بلغ مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركةوبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه للأفراد والشركات، 4.08 جنيه و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجيوعن مستوى أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.
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