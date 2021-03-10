الجيش اليمنى يكبد الحوثي خسائر فادحة بجبهة الكسارة فى مأرب

أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الأربعاء، محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي الإنقلابية التقدم بإتجاه مواقع في جبهة الكسارة بمديرية صرواخ غرب محافظة مأرب.

وذكر موقع سبتمبر نت، اليمني أن قوات الجيش اليمنية أجبرت الميليشيات على التراجع والفرار بعد أن أوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى وكبدتها خسائر فادحة.

وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تحركات لتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.