مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تصحيح امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي.وشدد المصدر، على أنه من المتوقع إرسال النتيجة للطلاب عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، بعد يوم 20 مارس الجاري، فور الانتهاء من عمليات التصحيح.وأوضح المصدر، أنه سيتم إرسال تقيم الطلاب بالتقديرات والأرقام، ليعرف كل طالب مستواه، حتى يقوم بتحسينه.جدير بالذكر أن غدا آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثاني الثانوي، بأداء الطلاب الشعبة العلمية امتحان التطبيقات الرياضية، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، مقسمين على فترتين بين المحافظات.