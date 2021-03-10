«الأدوية الأوروبية» تعتزم الموافقة على استخدام لقاح جونسون آند جونسون

قال وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، اليوم الأربعاء، إن وكالة الأدوية الأوروبية في طريقها للموافقة على استخدام لقاح جونسون آند جونسون هذا الشهر.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع تحذير وارسو من أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا "تتسارع".وأضاف نيدزيلسكي أنه برغم عدم الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون حتى الآن "لكننا أكدنا معلومات من وكالة الأدوية الأوروبية بأن قرار الموافقة سيصدر بحلول شهر مارس الجاري.وأكد الوزير البولندي أن "الشركة المصنعة تنظر بالفعل في عمليات التسليم".وأعلنت وزارة الصحة البولندية في وقت سابق اليوم تسجيل 17 ألفا و260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها هذا العام.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 398 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 45 ألفا و997 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس مليون و828 ألفا و313 حالة.