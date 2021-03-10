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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تستعيد 3.5 مليون دينار من أموال «بن علي» المهربة في سويسرا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:57 م
قيس سعيد
قيس سعيد
محمد عمر
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أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أن السلطات السويسرية حوّلت مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 ملايين دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان مساء اليوم، أن هذه التحويلات تندرج في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن هذا المبلغ يبدو زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، لكناسترجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.

وجددت رئاسة الجمهورية التونسية التزامها بمواصلة المساعي الدبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.

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