رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمن والتعاون الأوروبي»: النساء لهن دور فاعل في حل الصراعات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:19 م
«الأمن والتعاون الأوروبي
«الأمن والتعاون الأوروبي
أ ش أ
طباعة
أكدت السفيرة أولريكا فونريد رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن النساء لهن دور فاعل قوي في تسهيل التغيير الإيجابي وحل الصراعات في مجتمعاتهن، مشيرة الى أنه تم قطع شوط طويل على طريق المساواة بين الجنسين ولكن لا يزال هناك الكثير فى الفترة المقبلة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء في احتفال المنظمة الاوروبية باليوم العالمي للمرأة عبر شبكة الإنترنت بتنظيم من منتدى التعاون الأمني والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وأشارت السفيرة فونريد إلى أن البحث والمعرفة حول الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في عمليات السلام يجب أن يتحول إلى إجراءات فورية وتنفيذ حقيقي على أرض الواقع.

ولفتت السفيرة إلى أنه تم إحراز تقدم منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن منذ أكثر من 20 عامًا ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الملموسة.

وأشارت إلى أنه تم مناقشة قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات اللاحقة ومدى إمكانية اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ القرارات، فضلًا عن تعزيز المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع.

ولفتت السفيرة أولريكا فونريد إلى دور المنظمة الأوروبية في العمل على دمج وتمكين المرأة في قطاع الأمن ومجالات الحد من التسلح ونزع السلاح.

ومن جانبها، قالت السفيرة هيلجا ماريا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي إنه على الرغم من إحراز تقدم تواجه النساء في كثير من الأحيان عدم المساواة في الوصول إلى منتديات صنع القرار المهمة بشأن السياسات الأمنية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المخابرات الفرنسي التعاون الأمني والعسكري

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

ننشر الدليل الكامل لمستخدمي خدمات نيابات المرور الإلكترونية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة

السبت.. عرض فيلم «الفن شارعنا» فى سينما الهناجر

السبت.. مشوار رجاء حسين فى صالون مديحة حمدى الثقافى

«حكايات من الأرشيف».. معارك الصحفيين ومواقف المفكرين في كتاب جديد