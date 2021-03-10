«الأمن والتعاون الأوروبي»: النساء لهن دور فاعل في حل الصراعات

أكدت السفيرة أولريكا فونريد رئيس المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن النساء لهن دور فاعل قوي في تسهيل التغيير الإيجابي وحل الصراعات في مجتمعاتهن، مشيرة الى أنه تم قطع شوط طويل على طريق المساواة بين الجنسين ولكن لا يزال هناك الكثير فى الفترة المقبلة.جاء ذلك اليوم الأربعاء في احتفال المنظمة الاوروبية باليوم العالمي للمرأة عبر شبكة الإنترنت بتنظيم من منتدى التعاون الأمني والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.وأشارت السفيرة فونريد إلى أن البحث والمعرفة حول الدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في عمليات السلام يجب أن يتحول إلى إجراءات فورية وتنفيذ حقيقي على أرض الواقع.ولفتت السفيرة إلى أنه تم إحراز تقدم منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن منذ أكثر من 20 عامًا ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الملموسة.وأشارت إلى أنه تم مناقشة قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات اللاحقة ومدى إمكانية اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنفيذ القرارات، فضلًا عن تعزيز المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع.ولفتت السفيرة أولريكا فونريد إلى دور المنظمة الأوروبية في العمل على دمج وتمكين المرأة في قطاع الأمن ومجالات الحد من التسلح ونزع السلاح.ومن جانبها، قالت السفيرة هيلجا ماريا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي إنه على الرغم من إحراز تقدم تواجه النساء في كثير من الأحيان عدم المساواة في الوصول إلى منتديات صنع القرار المهمة بشأن السياسات الأمنية.