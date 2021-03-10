اليمن يدين الجريمة البشعة بحق المحتجزين الأفارقة بسجون الحوثى

أدانت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المهاجرين الأفارقة المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء.وأعربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عن قلقها البالغ بمقتل وإصابة العشرات من الأفارقة في سجون ميليشيا الحوثي، وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي انتهجته الميليشيا للتستر على الجريمة إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى ١٧٠ قتيلًا وجريحًا.وأضافت الوزارة: أن استخدام العنف المميت ضد مهاجرين عزّل هو عمل مشين، ويعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية، علاوة على أنه يقوض التزامات اليمن تجاه المهاجرين، كما أنه يسيء لقيم شعبنا الذي لطالما عرف عنه الإحسان إلى المهاجرين والتعامل معهم كإخوة في الإنسانية، وقدم لهم على الدوام كل العون على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.