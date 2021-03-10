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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم في تعويض محمد رمضان للطيار الموقوف 7 أبريل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:06 م
محمد رمضان
محمد رمضان
عادل عبد العال
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حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه لجلسة 7 ابريل للحكم.

وطالب المحامي مجدي حلمي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله، نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الطيار في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر، بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

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