طبيب نفسي عن دوافع «متحرش المعادي»: «ممكن اتعملت فيه وهو صغير»

قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، وأستاذ المخ والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس، معقبا على واقعة التحرش التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة باسم "متحرش المعادي"، إن التحرش بالأطفال يعتبر اضطرابًا نفسيًا يعرف باسم "بيدوفيليا"، ويحاول المصاب به إشباع رغباته الجنسية بالاعتداء على صغار السن.وأوضح مجدي، أن التنشئة الاجتماعية غير السوية هي المتهم الأول في الإصابة باضطراب البيدوفيليا، مشيرًا إلى أنه قد يكون ناتجًا أيضًا عن وجود خلل كيميائي في الدماغ أو تعرض المريض لنفس الواقعة في سن صغيرة.