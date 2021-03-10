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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 4 في مشاجرة بالقليوبية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:24 م
مشاجرة
مشاجرة
كتب صلاح حسنى
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شهدت منطقة عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة مشاجرة بين 4 أشخاص، أسفرت عن مصرع وإصابة اثنين، وتم نقلهما إلى مستشفى الخانكة العام، وألقي القبض على أحد المتهمين وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بوقوع مشاجرة ووجود متوفى ومصاب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أنه أثناء سير المجنى عليه الأول ويدعى "م. ع " 22 سنة يستقل "توك توك" متوجها إلى عمله لاحظ نجل عمه المجنى عليه الثانى ويدعى " ا ع" يتشاجر مع اثنان في أحد الشوارع، فنزل من التوك وقام بفض المشاجر بينهم وانصرفوا من المكان وبعد فترة عاد المتهمان يحملان الشوم والعصي، وافتعلا معهما مشاجرة قاما المتهمان على إثرها بالتعدي على المجنى عليهما بالشوم فلقي الأول مصرعه وأصيب الثاني، وفرا المتهمان هاربين.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الجناه وتكثف الجهود لضبط المتهم الثاني، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصاب وحبس المتهم المضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف الأجهزة الأمنية بضبط المتهم الثاني.

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