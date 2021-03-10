رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فضل ليلة الاسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 02:40 م
الاسراء والمعراج
الاسراء والمعراج
إيمان ماهر
طباعة
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع «تويتر» إن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 10 مارس 2021، والتى توافق يوم 26 رجب 1442 هـ، وتستمر ليلة الإسراء والمعراج حتى فجر يوم الخميس 11-3-2021 الموافق 27 رجب 1442هـ.

فضل ليلة الإسراء والمعراج 

وليلة الإسراء والمعرج المعجزة التي أثرت بها قلوب المسلمين، لها أفضال كثيرة، حيث أثبتت نبوة رسول الله محمد –صلى الله عليه وسلم وصدقه، تعد دعمًا نفسيًا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته، خديجة، وعمه أبو طالب -رضي الله عنهما-، تكريم لسيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم - واطلاع على الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله.

ورفعت هذه الليلة من تقديس المسجد الأقصى، وإثبات أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء بعدما صلى بهم إماما، وصلابة أبو بكر وثقته في قائده، فقد دعمه وصدقه حينما كذب بقصته أهل مكة.

زيادة الطاعات في ليلة الإسراء والمعراج 

وقال شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنَّ زيادة الطاعات في تلك ليلة الإسراء والمعراج امتثال لسنة النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ حيث يقول: «تعرضوا لنفحات الله»، وهذه الليلة المباركة من جملة النفحات، وكيف لا، وقد جعلت فيها الصلوات الخمس بخمسين إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء، وهذا هو الفضل العظيم من غني كريم، فكانوا إذا جاءت يقابلونها بما تقدم ذكره، شكرا منهم لمولاهم على ما منحهم وأولاهم، نسأل الله الكريم أن لا يحرمنا ما من به عليهم، إنه ولي ذلك.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

بالأسماء.. 22 قتيلًا ومصابًا في حادث الفيوم الأليم

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الصور

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

الأكثر قراءة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

هاني عبد الجواد: الكاريكاتير فن التعبير عن الذات