تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

كشف مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي عن أن الحالة الصحية له باتت أفضل وتشهد تحسنا ملحوظا.وقال المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، إن الإبراشي يرقد الآن في المستشفى وصحته أصبحت أفضل، وينتظر الخروج بعد فترة قليلة عندما يستعيد عافيته بشكل كامل.وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا المستجد نهاية شهر ديسمبر الماضي، وخضع للعزل المنزلي على الفور مع اتباع بروتوكول العلاج إلى أنّ تدهورت حالته الصحية وقرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي.