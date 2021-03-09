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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:18 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
محمد مجدي
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كشف مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي عن أن الحالة الصحية له باتت أفضل وتشهد تحسنا ملحوظا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، إن الإبراشي يرقد الآن في المستشفى وصحته أصبحت أفضل، وينتظر الخروج بعد فترة قليلة عندما يستعيد عافيته بشكل كامل.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا المستجد نهاية شهر ديسمبر الماضي، وخضع للعزل المنزلي على الفور مع اتباع بروتوكول العلاج إلى أنّ تدهورت حالته الصحية وقرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي.

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تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

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