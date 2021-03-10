رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

513 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا فى جورجيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:49 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
سجلت جورجيا، اليوم الأربعاء 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 273 ألفًا و650 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية- على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاثة آلاف 613 حالة، عقب تسجيل 12 وفاة جديدة موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ ألفين و900 حالة على مستوى البلاد، من بينها ألف و342 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 268 ألفًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الصور

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

حبس فني تكييف تستر على متحرش طفلة المعادي.. والمتهم: عرفت القضية من «فيسبوك»

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج