513 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا فى جورجيا

سجلت جورجيا، اليوم الأربعاء 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 273 ألفًا و650 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية- على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاثة آلاف 613 حالة، عقب تسجيل 12 وفاة جديدة موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ ألفين و900 حالة على مستوى البلاد، من بينها ألف و342 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 268 ألفًا.