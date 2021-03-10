الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 5 متهمين على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، بشأن إدارج 5 متهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.الأسماء المدرجة بقوائم الإرهاب هي كل من: محمد أحمد عبد المؤمن، ويحيى كمال محمد، وعبدالرحمن كمال محمد، وصبري سعد، ورضوى عبد الحليم.صدر القرار بعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، وكامل سمير كامل، وبحضور محمد ياسين، وكيل النيابة، وشريف محمد علي أمين السر.