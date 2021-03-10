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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 66 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:23 م
حملة تموينية بالمنيا
حملة تموينية بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والصحة، والرقابة التموينية، والإدارة الزراعية والتفتيش على الأغذية، والجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 66 مخالفة متنوعة، ومصادرة 50 كيلو من اللحوم البلدية تم ذبحها خارج المجازر، و8 كيلو كبدة غير صالحة، و10 قطع غيار سيارات بدون فواتير، وتم ضبط 108 عبوات كريم بدون فواتير، و13 محضر عدم احتفاظ بشهادة صحية، و7 محاضر عدم نظافة، كما تم المرور على المخابز البلدية لمتابعة الأرصدة والأوزان والمواصفات، وتم تحرير 6 مخالفات تنوعت ما بين، (نقص وزن ومواصفات وعدم اعطاء بون صرف، وعدم نظافة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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