رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١

تتزايد عمليات البحث عبر مؤشرات البحث الشهيرة، على رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر، منذ أن أعلنت وزارة الصحة المصرية عن بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتحديد الفئات الأولى بالتطعيم وتناول اللقاح، خلال الأيام الماضية، لذلك تستمر عمليات البحث، خلال الساعات القليلة خاصة بعد مناشدة الوزارة بسرعة التسجيل عبر الموقع للفئات المستحقة للتطعيم.





خلال شهر مارس الجاري، بدأت حملة التطعيم، حيث يقبل المواطنين بشكل كبير على التسجيل عبر الموقع، فقد يسجل ما يزيد عن 5 مليون يوميا، إلا أن الوزارة حذرت من التسجيل لما هو دون الـ 18 عامًا.





ويشار إلى أن وزارة الصحة، قامت باستثناء فئات من المواطنين من عدم الحصول على التطعيم، كما أنها أعطت اهتمامًا بفئات أخرى من أطياف الشعب بالتطعيم، ويذكر أن الشركة المنتجة للقاح فعالة بنسبة 79 % ضد فيروس كورونا المستجد.

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر

يطلب الملايين من المواطنين يوميا، رابط موقع الوزارة للتسجيل في الحصول على لقاح كورونا المستجد في مصر، لذا يمكنهم الدخول عبر موقع وزارة الصحة المصرية الرسمي لحجز اللقاح من خلال الرابط التالي من هنا.

كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وعند الانتهاء من الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، يقوم المواطن بإدخال بياناته، والتي تتضمن: الاسم رباعي، الرقم القومي شرط أن نكون البطاقة سارية، تاريخ الميلاد، وإدخال وسيلة التواصل: رقم التليفون، أو البريد الإلكتروني، وكتابة العنوان بالتفصيل، وذلك لتحديد المستشفى التابعة لوزارة الصحة والأقرب لمحل سكن المواطن الذي يريد الحصول على اللقاح.





طرق الحصول على لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة، وسائل أخرى، للحصول على لقاح كورونا، والتسجيل من خلاله، حيث يمكن الاتصال عبر الخط الساخن ٢١٧، كما خصصت الوزارة أيضا، خط ساخن وهو: 15335 للرد على استفسارات المواطنين بشأن حجز لقاح فيروس كورونا في المحافظات.





الفئات الأولى بتطعيم لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة، الأولوية لفئات معينة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أكدت أن الفئات الأولى بالاهتمام والمستحقة للتطعيم، هم: الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما استثنت 6 فئات أخرى من التطعيم، أبرزهم: الحوامل، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأطفال، والمسافرين للخارج، والمصابين بكورونا.