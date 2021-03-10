تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة الوراق لمدة شهرين

أصدرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، القرار رقم 1389 سنة 2021 بشأن تأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 28 فبراير 2021.ونشرت الجريدة الرسمية القرار، والذي تضمن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى علـى جزيرة وراق الحـضر- محافظـة الجيزة الصادر به القرار الوزاري رقــم 2089 لسنة 2004، ليبدأ من 28-2-2021 إلى 28-6-2021.ونص القرار على أن يتم قبول استمارات التـسوية المنـصوص عليهـا فـى المـادة 19 من قـانون السجل العينى 142 لسنة 1964 علـى جزيـرة وراق الحـضر، وذلـك لمـدة شـهرين تبدأ من 28-2-2021.