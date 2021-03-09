الاتحاد الأوروبي يخطط لتقليل اعتماده على التقنيات المصنعة خارجه

يخطط الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على التقنيات المصنعة تقليديا خارجه، لاسيما تكثيف إنتاج الاتحاد من أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم الثلاثاء - "نطمح إلى أنه بحلول عام 2030 سيكون إنتاج أشباه الموصلات المتطورة والمستدامة في أوروبا بما في ذلك رقائق المعالجات 20% على الأقل من الإنتاج العالمي من حيث القيمة".وفي الوقت الحالي، لا يتجاوز إنتاج الاتحاد الأوروبي 10% من حجم الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات، التي تعتمد عليها جميع الأجهزة الإلكترونية؛ بداية من أجهزة الحاسبات المحمولة والهواتف الذكية وحتى مستشعرات الفرامل في السيارات، الأمر الذي يدفع الاتحاد نحو تحسين موقعه في ذلك السوق الذي يشهد نقصا عالميا في تلك المكونات، إلى جانب التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة.ويسعى المسؤولون الأوروبيون إلى الحد من الهيمنة التي تتمتع بها الشركات الصينية والأمريكية في هذا المجال، حيث أن أكبر الشركات المصنعة لرقائق المعالجات هي إما أمريكية أو صينية.واقترحت خطط الاتحاد أن يتم تغطية جميع الأسر الأوروبية بشبكة جيجابت، مع تغطية جميع المناطق المأهولة بشبكات اتصالات الجيل الخامس اللاسلكية.